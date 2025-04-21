Doha’da YEE’de Türk Havacılığı Söyleşisi Yapıldı

ETKİNLİKTE TÜRK HAVACILIĞININ TARİHİ ELE ALINDI

Katar’ın başkenti Doha’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türk havacılığının ilk şehitleri ve 1914 yılında gerçekleştirilen İstanbul-Kudüs-İskenderiye hava seyahati üzerine bir söyleşi yapıldı. Etkinliğe Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar Milli Arşivleri Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik ile birçok akademisyen, Türk ve yabancı öğrenci katılım gösterdi.

SEYAHATİN TARİHSEL ÖNEMİ VURGULANDI

Program, Arapça ve Türkçe olarak eş zamanlı tercüme ile gerçekleştirildi. Söyleşide, Türk pilotlarının gerçekleştirdiği 2 bin 250 kilometrelik “İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati” ile bu uçuşun kahramanları olan Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey’in izleri anlatıldı. Büyükelçi Göksu, bu hava seyahatinin Osmanlı Devleti’nin topraklarında her bölgeyle ilgilenmenin bir göstergesi olduğunu, Türk-Arap kardeşliğini zedelemeye çalışanlara karşı devletin gücünün hala var olduğunu ifade etti.

KARDEŞLİK SİMBOLÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan ise yaptığı konuşmada, hava seyahatinde şehit olan Pilot Teğmen Nuri Bey, Pilot Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey’in, Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Camisi’nde yer alan Selahattin Eyyubi Türbesi yanındaki kabre defnedildiklerini vurguladı. Bu durumun Türk-Arap kardeşliğinin en somut örneklerinden birisi olduğunu anlattı. Etkinlik, konukların toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimi ile son buldu.