Doha’nın bayraklarla donatıldığı bildiriliyor

DOHA’DA BAYRAK SÜSLEMELERİ YAPILDI

Katar’ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Katar ve ABD bayraklarıyla süslendi. Özellikle Doha’nın Corniche yolu, diplomatik misyonların yoğun bulunduğu West Bay bölgesi ve ana ulaşım yolları bu bayraklarla donatıldı. Ayrıca, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan şehir merkezine uzanan güzergahta da benzer süslemeler yapıldı. Önemli kamu binalarının önünde de iki ülkenin bayrakları yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE PROTOKOL ETKİNLİKLERİ

Trump’ın ziyareti öncesi başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, diplomatik protokoller kapsamında resmi karşılama törenleri ve çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor. ABD Başkanı’nın Doha ziyareti, Körfez turunun önemli duraklarından biri olarak değerlendiriliyor. Ziyaret, Trump’ın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki temaslarının hemen ardından gerçekleşecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK ANLAŞMALAR

Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Katar’da Trump’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Ziyaret sırasında iki ülke arasında savunma, enerji, yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Ayrıca, Gazze’deki son durum, bölgesel gelişmeler ve küresel enerji güvenliği gibi konuların da liderler arasındaki gündemde yer alacağı tahmin ediliyor.