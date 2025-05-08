Doj, Google Dava Sürecinde Önemli Gelişmeler

ABD’DE ANTİTRÖST DAVASI ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİ

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Google’a karşı açtığı “antitröst” davasında çözüm aşamasına gelindi. Bu süreç, sadece küresel dijital platformlar için değil, Türkiye’deki rekabet düzenlemeleri açısından da önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Şirketin “internet arama tekeli” oluşturduğu gerekçesiyle başlatılan dava, 5 Ağustos 2024’te mahkeme tarafından “yasa dışı tekel davranışı” tespiti yapılmasıyla ikinci aşamaya geçti. Bu aşamada, Google’ın Chrome tarayıcısı veya Android işletim sistemi gibi varlıklarını elden çıkarması, Apple ve Android üreticileriyle yaptığı “varsayılan arama motoru” anlaşmalarını sonlandırması ve veri paylaşımı gibi yapısal adımlar tartışılıyor.

BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köksal, davanın yalnızca Google’ı değil, dijital ekonominin küresel aktörlerinin geleceğini de etkileyeceğini vurguladı. Köksal, “Kısacası, dava bir para cezası davası olmaktan öte, bir büyük teknoloji şirketinin parçalanıp parçalanmayacağı tartışmasının somut test alanı haline gelmiş durumda.” ifadelerini kullandı. DOJ’un talep ettiği önlemler arasında, arama verisinin rakip şirketlere lisanslanması gibi sektörü doğrudan etkileyecek adımların yer aldığına da dikkat çekti. Bu noktada, Google’ın davayı “davranışsal taahhüt + ceza” çözümüyle kapatma yönünde önerilerde bulunduğunu hatırlattı.

BÖLÜNME CAYDIRICILIK YARATIYOR

Köksal, DOJ’un bu yaklaşımını yetersiz bulduğunu ve “yapısal çözüm” seçeneğini gündeme getirdiğini belirterek, Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarması gerektiğini ifade etti. “Böl-parçala” yönteminin Amerikan antitröst tarihinde az görülen ama örnekleri olan bir uygulama olduğunu dile getirerek, Standard Oil’in 1911’de 34 parçaya bölünmesini ve AT&T’nin 1984’te Bell System’den ayrılmasını örnek gösterdi. Bu tür müdahalelerin pazarda olumlu etki yarattığını vurgulayan Köksal, “Uzak ihtimal olsa bile, masada ciddi biçimde tartışılması tek başına caydırıcılık yaratıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bu adımların Google’ın pazarlık gücünü azalttığını ve diğer platformlara da güçlü sinyaller gönderdiğini söyledi.

SÜREÇTEKİ POLİTİK KAYGILAR

Köksal, sürecin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir arka planı olduğunu belirterek, “Dava ilk kez Trump yönetimi tarafından açılmıştı, Biden yönetiminde hız kazandı ve Trump’ın ikinci döneminde de tam hız devam ediyor. Bu süreklilik, ABD’de teknoloji devlerinden ‘sert tutumun’ ideolojik sınırları aştığını gösteriyor.” dedi. Mahkemenin nihai kararının bu yılın ortasında açıklanacağını belirten Köksal, “Mahkemenin tercih edeceği çözüm yolu, yalnızca Google’ın geleceğini değil, tüm dijital piyasaların işleyişini yeniden şekillendirebilir. Bu karar, dijital pazarlarda rekabet hukukunun gelecekteki yönünü belirleyecek nitelikte görünüyor.” diye ekledi.

TÜRKİYE’DE DÜZENLEMELER HIZLANABİLİR

Köksal, Türkiye’de de Google’a yönelik çeşitli soruşturmaların yürütüldüğünü ve bazı durumlarda cezai yaptırımlar uygulandığını hatırlatarak, geleneksel rekabet hukuku araçlarının dijital pazarlarda etkisini yitirmeye başladığını ifade etti. “Yıllar süren soruşturmalar ve sonrasındaki uzun yargı süreçleri, dijital ekonomide geri dönüşü olmayan zararları önlemekte yetersiz kalabiliyor.” değerlendirmesinde bulunan Köksal, bu nedenle birçok ülkede proaktif ve önleyici düzenlemelerin gündeme alındığını aktardı. Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren “Dijital Piyasalar Yasası”nın Türkiye’deki düzenleme sürecine de ilham verdiğini belirten Köksal, “Rekabet Kanunu değişikliğinin yakın zamanda yasalaşması bekleniyor.” dedi. ABD mahkemesinin vereceği kararın, Türkiye’deki yasa değişikliğinin Meclis gündemine alınmasını hızlandırabileceğine işaret eden Köksal, “Bu zamanlama, Meclis görüşmelerinde ABD’deki taze kararın referans alınmasına ve düzenleme taslağının bu doğrultuda şekillendirilmesine olanak sağlayabilir.” dedi.