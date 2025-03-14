Doktor Civanım Filmi Konusu ve Oyuncuları

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Doktor Civanım filmini izleyecek olanların merak ettiği konular arasında, Doktor Civanım’ın konusu, oyuncuları ve özeti bulunuyor. Şehirde bir hastanede hademe olarak çalışan Kemal, kendi köyüne döndüğünde bir doktor gibi karşılanıyor. Bu durumu devam ettiren Kemal, köyün doktoru haline geliyor. Ruşen Ağa’nın kızı Sümbül’e aşık olan Kemal’in rakibi ise İhsan Ağa’nın oğlu Yadigar. Sözlü olduğu için Sümbül, Kemal’i sevmekle birlikte Yadigar ile de bir bağlantısı var. Ancak Kemal’in sahte doktor olduğu anlaşıldığında, iki sevgili arasındaki aşk tehlikeye giriyor. Kemal bu suç iddiasıyla tutuklanacak ve bu durum onları ayırmak zorunda bırakacak.

film oyuncuları ve kadrosu

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı, Bahar Öztan, Ayşen Gruda, Ali Şen, İhsan Yüce ve Yadigar Ejder gibi isimlerin yer aldığı Doktor Civanım filmi, büyük çoğunlukla Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy’de çekildi.

Yapım yılı: 1983

Oyuncular: Kemal Sunal, Bahar Öztan, Ayşen Gruda, Ali Şen, İhsan Yüce, Yadigar Ejder