Doktor Civanım Televizyonda Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

DOKTOR CİVANIM YENİDEN DİJİTAL EKRANDA

Doktor Civanım, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi, izleyenleri heyecanıyla ekrana bağlıyor. “Doktor Civanım’ı izleyenlerin merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusunu, oyuncularını ve özetini araştırıyoruz.

KARAKTERLER VE HİKAYE

Hikaye, şehirde bir hastanede hademe olarak çalışan Kemal’in köyüne döndüğünde doktor olarak karşılanması etrafında dönüyor. Bu durumu suskunlukla kabul eden Kemal, köyün doktoru olur. Ruşen Ağa’nın kızı Sümbül’e aşık olan Kemal’in rakibi, İhsan Ağa’nın oğlu Yadigar’dır. Yadigar ile sözlü olan Sümbül, Kemal’i sevmektedir. Ancak Kemal’in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca, çiftin ilişkisi sona ermek zorunda kalıyor. Kemal, bu suç yüzünden tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yüz Numaralı Adam’ın kadrosunda önemli isimler yer alıyor; Kemal Sunal, Bahar Öztan, Ayşen Gruda, Ali Şen, İhsan Yüce ve Yadigar Ejder gibi oyuncular güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Film, 1 Şubat 1983 tarihinde vizyona girmiştir. Yapımcılığını Memduh Ün üstlenirken, senaryo yazımında Safa Önal ve Memduh Ün iş birliği yapmış. Müziği ünlü müzisyen Cahit Berkay tarafından hazırlanmış ve film, İstanbul’un köylerinden Boğazköy’de çekilmiştir.