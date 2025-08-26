Doktor Hasta Yakınlarına Saldırdı İddası

OLAYIN GERÇEĞİ

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde bir doktorun, hasta yakınlarına saldırdığı iddiaları gündeme geldi. Olay, sabah saatlerinde hastanede meydana geldi ve yaşanan anlar hasta yakınlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşılıklı saldırılar ve tehditler dikkat çekici bir şekilde yer aldı.

HASTA YAKINLARINDAN TEPKİ

İddialara göre, kalp rahatsızlığı bulunan bir hasta, önceki gün Oğuzeli Devlet Hastanesi’nden Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta yakınları, durumu kritik olan ve by-pass operasyonuna ihtiyaç duyan hasta ile yeterince ilgilenilmediğini öne sürdü. Kardiyoloji uzmanı doktor M.Y. ile sağlık çalışanlarına yöneltilen bu tepkiler bir tartışmaya neden oldu. Yaşanan gerginlik, fiziki bir müdahaleye dönüştü.

DOKTORUN TEPKİSİ

Olay sırasında, doktor M.Y. hasta yakınlarına karşı sert bir dil kullandı ve “Benim canımı sıkma seni paramparça ederim, senin doktorun ben değilim” sözlerini sarf etti. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Ayrıca, görüntülerde hasta kadının yere düşerek fenalaşması da dikkat çekti. Hasta yakınları, hastalarına gereken ilginin gösterilmediğini belirtirken, doktor ise durumun tam tersini savundu. Her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.