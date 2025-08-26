Haberler

Doktor ile hasta yakınları tartıştı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE TEPKİLER

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde bir doktor ile hasta yakınları arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Ekol TV Gaziantep Muhabiri Kübra Taşkıran’ın aktardığına göre, gerginlik sözlü atışmaların büyümesiyle tırmandı. Bu sırada bir hasta baygınlık geçirip yere düştü. Hasta yakınları ise doktora karşı tepkilerini sürdürdü. Olay anında doktorun sinirlendiği ve hasta yakınlarının üzerine doğru yürüdüğü gözlemlenirken, durum daha da gergin hale geldi.

HASTA YAKINLARININ GÖRÜNTÜLERİ

Hasta yakınlarının cep telefonu ile kaydettiği videoda, “Doktor hastaya şiddet uyguluyor. Bak annem yerde yatıyor. Sonra da ‘doktora şiddet uygulanıyor’ diyorlar” sözleri öne çıkıyor. Bu ifade, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yaralı bir hasta ve doktor arasında yaşanan bu tür olaylar, hastane ortamında güvenlik ve hasta hakları konularını gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.