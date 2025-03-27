Doktora Öğrencisi İçin Protesto Çağrısı

PROTESTO ÇAĞRISI YAPILIYOR

ABD’de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için Filistin destekçisi aktivistler ve gruplar, 5 Nisan’da başkent Washington DC’de büyük bir protesto düzenleme çağrısı yapıyor. Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındıktan sonra, destekçilerinin sosyal medya üzerinden örgütlenerek “Free Rumeysa” (Rümeysa’ya Özgürlük) sloganıyla ses duyurması hız kazandı. Aktivistler, Öztürk’ün derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve protestoya birçok kişinin katılmasını bekliyor.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR DA ETKİLEDİ

Aktivistler, daha önce Columbia Üniversitesi’nde öğrenim gören Filistinli aktivist Mahmoud Khalil’in gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde düzenlenen protestoları hatırlatıyor. Bu tür olaylar, ABD’de Filistin davasına destek veren öğrenci ve aktivistlere karşı hedef alındığını düşündürüyor. 5 Nisan’daki gösteri ile kamuoyunun bu konuya dikkat çekmesini sağlayıp resmi makamlara baskı yapmayı amaçlıyorlar.

RUMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

23 yaşındaki Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak eğitim alıyor. 25 Mart’ta, evinden çıkıp arkadaşlarıyla iftara gitmek üzereyken, Boston’da yerel saatle 17.15 sıralarında, yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. Öztürk, itirazlarına rağmen 2 dakika içinde kelepçelenerek bir SUV’un arka koltuğuna bindirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün “Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu” iddiasında bulundu. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili, Öztürk’ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi’ne transfer edildiğini ifade etti. Öztürk, Mart 2024’te üniversite gazetesinde yer alan bir makalede okulun Filistin destekçisi hareketine karşı tutumunu eleştirmişti ve yazıda üniversite yönetiminden İsrail ile olan bağlantılarını kesmesini talep etmişti.