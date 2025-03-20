Doktora Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kararı

ANALİZ: Metin, bir cinsel saldırı davası hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Davanın tarafları, şikayetçi ve sanık arasındaki ilişki ve iddialar vurgulanıyor. Olayın gelişimi, mahkeme süreci ve avukatların görüşleri gibi unsurlar dikkat çekiyor. Metnin düzenli bir şekilde yeniden yazılması, verilen bilgilerin akışını ve anlaşılırlığını artıracaktır.

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki özel hastanede çalışan Dr. S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, yurt dışında doktorluk yapacağını ifade ederek adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Mahkeme, adli kontrol tedbirinin devamına karar verirken, müşteki S.Y.’nin avukatı sanığın bu talebine tepki gösterdi.

SUÇLAMA VE HUKUKİ SÜREÇ

Tıbbi sekreter S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.’nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Doktor hakkında açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakıldı. S.F.H., ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İddianamede, olayın detayları yer alıyor: Dr. S.F.H.’nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada S.Y.’yi önce yanağından öptüğü, ardından ona sarılıp dokunduğu belirtiliyor.

MAHKEME SÜRECİ VE TEPKİLER

Dr. S.F.H., duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, tıbbi sekreterin işini düzgün yapmadığını ve bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, müştekiye o anda neden tepki göstermediğini sorarak, müvekkilinin yurt dışında doktorluk yapacağını vurgulayıp adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Müşteki S.Y. ise şikayetçi olmaya devam etti. Mahkeme, sanığın yurt dışında çıkış yasağının devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması amacıyla erteledi.

AVUKATLARIN GÖRÜŞÜ

Müşteki S.Y.’nin avukatı Meltem Banko, sanığın yurt dışındaki çalışma talebine tepki gösterdi. “Sanığın avukatının savunmalarında ve son taleplerinde doktorun yurt dışında doktorluk yapacağı, bu yüzden adli kontrol kararının kaldırılması gerektiği gibi ifadeler vardı; biz şok içerisinde kaldık. Böyle ciddi bir suçla karşılaşan bir doktorun tüm tanık ifadeleri ve müvekkilimin beyanlarına rağmen nasıl yurt dışına gidip doktorluk yapabileceği ve ‘adli kontrolü kaldıralım’ gibi bir talep ile karşımıza çıkabileceğini anlayamıyoruz,” dedi. Ayrıca, müvekkilinin psikolojik durumunun kötü olduğunu ve o hastanede bir daha çalışmak istemediğini de ekledi. Avukat, sanığın nüfuzunu kötüye kullanarak bir çalışana cinsel amaçla yaklaşmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. “Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz ve sanığın en ağır cezayı alması için her türlü çabayı göstereceğiz,” diye sözlerine devam etti.