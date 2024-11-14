“Doktorayı Bıraktı, Arıcılığa Yöneldi!”

ARICILIĞA GEÇİŞ

Rize’nin Pazar ilçesinde ikamet eden 40 yaşındaki Murat Memoğlu, eğitim hayatına matematik öğretmenliği ile başladıktan sonra arıcılıkla ilgili çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmeyi tercih etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversitede Matematik Öğretmenliği okudu. Eğitimini başarıyla bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı ve doktora programına başlayarak özel bir okulda da matematik öğretmenliği görevine devam etti. Ancak tüm bu süreçler boyunca Memoğlu’nun aklı, çocukluk hayali olan arıcılıktaydı.

ÇOCUKLUK SEVDASI

Murat Memoğlu, arıcılık tutkusunu şöyle ifade ediyor: “Çocukluğumdan beri arıların içinde büyüdüm. Dedem bu işi yapıyordu ilk başta. Dedemden sonra babam da aynı şekilde bu işi yapıyordu. Hatta o geleneksel yöntemlerle karakavancılık yapıyor.” Eğitimciliği ve doktora eğitimini bırakmayı seçen Memoğlu, artık arıcılık yapmaya ve 400 kovan ile mesleğini sürdürmeye başladı. Uzun yıllardır hobi olarak ilgilendiği arıcılığı meslek olarak yapmaya karar verdiğini belirtiyor: “Yaklaşık 4 yıldır bunu profesyonel bir şekilde meslek olarak yapmaya başladım.”

EKONOMİK BAŞARI VE GELECEK

Memoğlu, arıcılığın sadece bir hobi değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanç sağladığını da vurguluyor. Arıcılığı daha genç yaşta yapmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ifade eden Memoğlu, “Beni ekonomik olarak tatmin ediyor. Gençler bu mesleği yapabilirler. Evet, çok hevesli olarak yapıyorum ama zahmeti de çoktur. Kolay bir iş değil yani” diyor. Arıcılığın kendisine bir gelir kaynağı sunduğunu, dolayısıyla bunun gençler için de fırsat olduğunu ekliyor.

TEPKİLER VE SEVİLEN MESLEK

Matematik öğretmenliğinden ve doktora eğitiminden vazgeçtiğini öğrenen insanların tepkileri hakkında konuşan Memoğlu, “Tepkiler oluyor ama yani insan meraklı olduğu şeyi yapmalı” diyor. Matematikle ilgilenmeye ve araştırma yapmaya devam etse de, arıcılığın çocukluğundan beri barındırdığı bir tutku olduğunu belirtiyor. “Arıcılığı tercih ettim çünkü bir hayran olduğum için. Matematiği de seviyordum ama bu benim için en doğru seçim oldu” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.