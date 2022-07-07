Doktorlar sokaklara döküldü

Sağlık çalışanları, öldürülen doktor Ekrem Karakaya için eylem yaptı.

Sağlık çalışanları, Konya’da görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ekrem Karakaya için eylem yaptı.

Sağlık çalışanları, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya’da görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etti. Birçok ilde eylem düzenlendi. İstanbul’da sağlık çalışanlarının Çapa’dan İl Sağlık Müdürlüğü’ne ”toplu yürüyüşlerine” izin verilmedi. Göstericiler gruplar halinde yürüdü.

Bugün saat 09.00’da 15 dakika eylem yapıldı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde de protesto vardı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara tepki gösterildi. Önlemlerin artırlmasını istendi.

Grup, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek istedi ancak polis barikatı ile karşılaştı. Tansiyon yükseldi, arbede çıktı.

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 47 yaşındaydı, 7 ve 8 yaşlarında iki kızı vardı. Doktor Karakaya, Konya Şehir Hastanesi’nde görevliydi.

Anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren bir kadın hastanın oğlu olan Hacı Mehmet Akçay, doktorun peşini bırakmadı.

Akçay, annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu, bir ay sonra tabancayla hastaneye gitti, doktoru başından vurarak öldürdü.

Ardından hayatına son veren 39 yaşındaki saldırgan, Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Zanlının, belinden rahatsız olduğunu söyleyip izin alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.