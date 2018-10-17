Doktorlardan Candan Erçetin’e tepki

Tıp kongresinde sahne alan ünlü sanatçı Candan Erçetin, cep telefonu ile kayıt yapanlara sert bir ikazda bulununca doktorlardan bazıları salonu terk etti.

Candan Erçetin, doktorların cep telefonuyla görüntü alması üzerine “Telif hakkı var, çekemezsiniz. Güvenlik iş başına” dedi. Ünlü şarkıcının bu çıkışına tepki gösteren bazı doktorların, salonu terk ettiği iddia edildi.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen doktorlar, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya’da düzenlenen 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde buluştu. Gün boyu süren toplantıların ardından akşam yaklaşık 3 bin katılımcı, Candan Erçetin konserine gitti. Sabah Gazetesi’nin haberine göre; alkışlarla başlayan konser, ilerleyen saatlerde ilginç bir olaya sahne oldu.

“HEPİNİZ MEDENİ İNSANLARSINIZ”

İddiaya göre; Candan Erçetin, saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları “Bu telif haklarına tabi, çekmeyin” diye uyardı. Ardından ise daha sert bir ikazda bulunup “Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin” dedi.

Bu sözün ardından salondan tepki sesleri yükselirken, yüzlerce doktor salonu terk etti.

TRT