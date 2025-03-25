Doktoru Yaralayan İki Kişi Serbest Kaldı

DOKTORUN DARBE OLAYI

Kırıkkale’de bir doktorun darp edilmesi sonucu iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Ovacık Mahallesi’ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, merkez önündeki bankta oturan 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik, E.K. (28) ve O.İ. (29) isimli şahısların saldırısına uğrayarak yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan Dr. Çelik, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde doktorun sol göz çevresinde açık yara ve kemik kırığı bulunduğu belirlendi. Saldırganlar olayın ardından kaçtı, ancak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, Kırıkkale’deki sağlık hizmetlerinin güvenliği ve doktorların korunması gerektiği konusunu gündeme getirdi.