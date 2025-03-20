Doktorun Cinsel Saldırı Davasında Adli Kontrol Kararı

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Dr. S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, yurt dışında doktorluk yapacağını beyan ederek adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Mahkeme, adli kontrol tedbirinin devamına hükmederken, S.Y.’nin avukatı sanığın talebine tepki gösterdi.

OLAYIN ARKA PLANI

Polatlı’daki özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.’nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dr. S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Dr. S.F.H. hakkında “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, doktorun poliklinik odasında hasta yokken, S.Y.’ye önce yanağından öptüğü, ardından sarılıp dokunduğu aktarıldı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ DEVAM EDİYOR

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanığın Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık doktor, mağdur sekreter ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Dr. S.F.H., tıbbi sekreterin işini düzgün yapmadığını ve bu nedenle kendisini azarlayarak iftirada bulunduğunu savundu. Sanık avukatı, müştekinin neden o esnada tepki göstermediğini sordu ve müvekkilinin yurt dışında doktorluk yapacağını belirterek adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mağdur S.Y. ise şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

AVUKATIN TEPKİSİ

S.Y.’nin avukatı Meltem Banko, doktorun yurt dışında çalışma talebine tepki göstererek, “Sanığın avukatının savunmalarında, doktorun yurt dışında doktorluk yapacağı söyleniyor. Biz bu duruma şok içerisinde kaldık. Bu kadar ciddi bir suçla karşılaşan bir doktor, nasıl olur da yurt dışına gidip doktorluk yapacak şekilde adli kontrolün kaldırılması yönünde talepte bulunabilir? Müvekkilimin psikolojisi oldukça kötü, iş akdini feshetti. Polatlı ilçesinde dahi yaşamak istemiyor. Bu durum, kabul edilemez. Doktor olmasının sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak genç bir kıza cinsel amaçla yaklaşması asla kabul edilemez. Bu konuda Türk adaletine güveniyoruz ve sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz” dedi.