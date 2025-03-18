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Doktorun Otomobili Bus İle Çarpıştı

KAZA ANINDA OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Bolu’da bir doktorun aracı, hastaneye giderken karşı yönden gelen yolcu midibüsüyle çarpıştı. Kaza sonrasında meslektaşları olayı duyarak hemen olay yerine geldi ve sağlık ekipleriyle birlikte yaralı doktora müdahale etti. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda gerçekleşti.

ÇARPPIŞMA VE SONUÇLARI

Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaşmaya çalışan doktor Ömer Faruk Öncel’in kullandığı 27 AIJ 032 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Mudurnu-Bolu hattında yolcu taşımacılığı yapan Murat Danışman yönetimindeki 14 LF 902 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı öğrenen doktor Ömer Faruk Öncel’in meslektaşları, hemen olay yerine ulaşarak sağlık ekipleriyle birlikte ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın neticesinde her iki araç da ciddi maddi hasar aldı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

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