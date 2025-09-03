Dokunulmazlık Oyunu Kırmızı Takım Kazandı

DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ KIZIŞTI

Yarışmacılar, dokunulmazlık için hem bireysel hem de takım halinde sahada tüm güçleriyle mücadele etti. Heyecan dolu anların yaşandığı bu bölümde, kazanan takım ve eleme potasına gidecek isimler belirlenmeye başladı. 3 Eylül Çarşamba günü Masterchef’te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve eleme adayı olarak hangi yarışmacıların belirlendiği merak ediliyor. İşte MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşanan detaylar.

MasterChef Türkiye’de mavi ve kırmızı takım arasındaki rekabet oldukça çekişmeli geçti. Yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kazanabilmek için yeteneklerini sergiledi. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer aldı. Gecenin sonunda hangi takımın öne geçtiği seyirciler tarafından merak edilerek bekleniyordu. Son bölümde yaşanan gelişmelerle birlikte, takımlar hem bireysel hem toplu olarak dokunulmazlık mücadelesinde büyük çaba gösterdi.

KAZANAN TAKIM VE ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununda kazanan takım Kırmızı Takım olarak kaydedildi. MasterChef Türkiye 2025’in bireysel dokunulmazlığını kazanarak öne çıkan yarışmacı Gizem oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan diğer yarışmacı Sümeyye, haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan’ı seçti. Takım oylaması sonucunda ise ikinci eleme adayı olarak Özkan belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda, günün eleme adayları henüz açıklanmadı. Detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

HAFTANIN TAKIM DAĞILIMI

Bu hafta takımların kadroları da belli oldu. İşte mavi ve kırmızı takımın listesi:

• Mavi Takım: Ayla (Takım Kaptanı), Hakan, Sümeyye, Onur, Eylül, Özkan, Sercan, İhsan, Cansu, İrem

• Kırmızı Takım: Çağlar (Takım Kaptanı), Çağatay, Furkan, Sezer, Gizem, Mert, Ayten, Nisa, İlhan, Barış