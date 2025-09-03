Dokuz EylÜl Üni. Ve Göztepe Spor KulÜbÜ Protokol İmzaladı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLE GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Göztepe Spor Kulübü arasında sporcu eğitimi, tesislerin ortak kullanımı, bilimsel araştırmalar ve sporcu sağlığına yönelik iş birliklerini kapsayan bir protokol imzalandı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek iki kurum arasında gerçekleştirilecek olan ortak projeleri ele aldı. Ziyaretin sonrasında Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen törende, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Göztepe’yi temsilen Onursal Başkan Mehmet Sepil iş birliği protokolüne imza attı. Törene; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, SKS Daire Başkanı Nida Sevim, İdari ve Mali Daire Başkanı Ersin Kabasakaloğlu ile Göztepe Spor Kulübü yöneticileri Fatih İncekara ve Emre Kızılgüneşler de katıldı.

BAYRAM YILMAZ: HEM İZMİR’E HEM TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLAYACAK

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Büyük bir heyecanla, gururla ve memnuniyetle böyle bir protokole imza attık. Göztepe ile sadece profesyonel sporlarda değil; salon sporları ve amatör sporların geliştirilmesinde de ortak çalışmalar yapacağız. Bugün aslında sadece bir iş birliği protokolü imzalanmadı, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi ile Göztepe Spor Kulübü başka hangi alanlarda iş birliği yapabilir bunlar konuşuldu. İki yeni branşta hem üniversitemizin hem de Göztepe Spor Kulübü’nün yeni takımlar kurması üzerine bir iş birliği projemiz var. Bu iş birliklerinin hem Göztepe Spor Kulübü’ne, hem üniversitemize, hem İzmir’e, hem de Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

MEHMET SEPİL: SPOR KULÜPLERİ VE ÜNİVERSİTELERİN İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de Dokuz Eylul Üniversitesi’nin spor alanında attığı adımların önemini belirterek, “Spor kulüpleri ile üniversitelerin iş birliği çok önemli. Hep söylüyoruz, İzmir bir sporcu kenti. Zaten üniversite ile iş birliğimiz başlamıştı ama bunu daha geniş bir şekilde bilimle ve sporla nasıl birleştiririz diye düşündük. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bölümü ile değil, aslen işin medikal yönü ve istatistik bölümleri ile de iş birlikleri yapacağız. İzmir’de spor ile ilgili yetişkin iş gücü çok az. Üniversitenin bu konuda attığı adımlar var, spor bölümü ile ilgili önemli adımlar atmışlar. Buradan çıkacak sporculardan en fazla faydalanacak kurum yine Göztepe olacak,” şeklinde konuştu.