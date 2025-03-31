Dolandırıcı Sahte Polis Kılığıyla Yakalandı

Sahte Polis Olma Girişimi

İzmir’de, dolandırıcılık suçundan ceza alan bir kişi bu sefer sahte polis kimliğiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda askeri üniformayla taksicileri dolandıran Semih B. (28) şimdi de yazlık polis kıyafetleri giymesiyle yakalandı. Emniyetteki sorgusunda psikolojik sorunları olduğunu belirttiği öğrenilen şüpheli, ilk olarak taksi ücretlerini IBAN yoluyla ödememe suretiyle dolandırıcılık yapmıştı.

Daha Önceki Dolandırıcılık Olayı

Semih B. kullandığı taksilerin ücretini ödemediği için dolandırıldığını fark eden taksi esnafı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Yapılan polis incelemeleri sonucunda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Semih B., 14 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkarıldı ve “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma” ile “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa Sürede Tekrar Yakalanma

Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Sahte polis kıyafeti giymeyi sürdüren Semih B., yazlık üniformasıyla sokaklarda dolaşırken polis ekiplerinin dikkatini çekti. Emniyet teşkilatının yönetmeliğine göre kışlık kıyafetlerin geçerli olduğu bilinen polis ekipleri, Semih B.’den şüphelenerek GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda dolandırıcılıktan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Pskolojik Sorun İfadesi

Emniyete götürülen Semih B., ilk sorgusunda psikolojik durumunun bozuk olduğunu belirterek, “Resmi üniformaları seviyorum o yüzden giyiyorum” ifadesini kullandı. Şu an itibarıyla emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.