Dolandırıcılar, 15 Milyon TL Vurgun Yaptı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Konuyla ilgili olarak 6 şüpheli, 4 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik bir çalışma başlattı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYLARI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerin neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara “FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada” diyerek tuzak kurdukları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde toplam 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Bu süreçte polis ekipleri tarafından yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi.

Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan operasyonlarda; 1 adet ruhsatsız silah, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet banka kartı ve 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.