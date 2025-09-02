Dolandırıcılar, 40 yaş üstü erkeklere şantaj yapıyor

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye genelinde 40 yaş ve üzeri erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşıyor. Organize bir çete, telefonla aradığı mağdurlara, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj yapıyor. Çetenin, özellikle bu yaş grubu erkekleri hedef aldığı belirtiliyor.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Çete, mağdurları arayıp, “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diye bildiriyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” tehdidiyle mağdurlarda korku yaratıyorlar. Bu durum, dolandırıcıların mağdurları üzerinde psikolojik bir baskı kurmasına ve dolayısıyla tahsilat yapmalarına olanak sağlıyor.

Mağdurlar, çoğunlukla dolandırılıp tehdide maruz kalmış olmalarına rağmen, “dosya açacağız” bahanesiyle para talep ediliyor. Bu koşullar altında, birçok kişi ne olduğunu anlayamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor. Dolandırıcılık sisteminin bu denli etkili olması, mağdurların utanma ve korku duygusuyla savunmasız kalmasından kaynaklanıyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Diğer yandan, dolandırıcılık suçundaki artış Adalet Bakanlığı’nın raporlarına yansıdı. 2024 yılına dair verilerde, en fazla artış gösteren dosya türü dolandırıcılık oldu. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, bu sayı 2024’te yüzde 41 artarak 169 bine çıktı. Ayrıca, uyuşturucu imal ve ticareti ile diğer bazı suçlarda da artış dikkat çekiyor. 2023 yılına göre uyuşturucu kaçakçılığı ve bulundurmayla ilgili dosya sayısında da artış yaşanıyor; ancak bazı suç türlerinde azalma da gözlemleniyor, bunlar arasında hırsızlık öne çıkıyor.