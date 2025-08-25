Dolandırıcılar FETÖ Yalanıyla Yakaladı!

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik etkin bir çalışma başlattı.

FETÖ İLE BAĞLANTILI DOLANDIRICILIK

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, dolandırıcıların aradıkları kişilerle iletişim kurarken “FETÖ terör örgütünün üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına ilişki olarak, banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada” şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi. Bu taktikle birçok vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı.

BÜYÜK MİKTARDAKİ VURGUN

Geliştirilen soruşturmalarda, 8 ilde gerçekleştirdikleri toplamda 9 nitelikli dolandırıcılık olayı ile şüphelilerin yaklaşık 15 milyon TL gibi büyük bir gelir elde ettikleri gözlemlendi. Ayrıca, polis ekipleri sayesinde yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık vakasının önüne geçildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ikametgahlarında ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 943 tabanca fişeği, 19 av fişeği, 6 telefon, 6 sim kart, 13 hesap kartı ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve ardından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.