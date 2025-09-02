Dolandırıcılar, Müstehcen Site Kandırmacasında. Şantajla, Mağdurlara Korku Salıyorlar. Yasal Destek Alın, İtibar Etmeyin

DOLANDIRICILAR YENİ YÖNTEMLERLE HAREKETTE

Dolandırıcılar, bu kez ‘müstehcen site’ bahane ederek sahneye çıkıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çete, kurbanlarını arayıp “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” söylemiyle şantaj yapıyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” tehdidi ile mağdurlarda korku oluşturuyorlar. Mağdurların siteyle herhangi bir bağlantısının olmamasına rağmen, “Dosya açacağız” mazeretiyle para talep ediliyor. Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla insanları savunmasız bırakıyor. Çoğu durumunda, mağdurlar ne olduğunun farkına bile varmadan ödeme yapmak durumunda kalıyor.

Kendilerini uzlaştırmacı ya da arabulucu olarak tanıtan bu dolandırıcılar, insanların güvenini yanlış bir şekilde kazanarak daha fazla mağduru hedef alıyor. Uzmanlar, “Bu tarz bir durum başınıza gelirse mutlaka bir meslektaştan, bir hukukçudan yardım alın ya da adliye uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunun. Kesinlikle itibar etmeyin, bunlar dolandırıcıdır. Şantaj yapıyorlar” diyor. Toplumda birçok kişinin, özellikle müstehcen sitelere giriş yaptıkları belirtildiğinde yaşadığı utanç nedeniyle bu tür şantajlara boyun eğdiği aktarılıyor. Günümüzde herkesin elinde akıllı telefon ve bilgisayar olduğu için, mağdurlar “Yanlışlıkla girmiş olabilirim” düşüncesine kapılabiliyor. Utanma ve kaygı, mağdur kişileri bu dolandırıcılığın hedefi yapıyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Bu durumda, yetkililerden gelen çağrı ise, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde. “Aileme haber gider, duyulursa rezil olurum” kaygısıyla bu şantaja teslim olan pek çok insan bulunmaktadır. Bu nedenle tavsiye edilen, böyle bir telefon ya da arama aldığınızda mutlaka karakola, adliyeye ya da bir hukukçuya başvurup yardım talep etmenizdir. Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili duyarlılığı artırmak, bu tür suçların önlenmesi açısından son derece önemlidir.