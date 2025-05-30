Dolandırıcılar, Sahte Tatil Siteleri Kuruyor

DOLANDIRICILARIN TATİL TUZAKLARI

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan bireylerin en fazla sahte otel ve rezervasyon siteleri aracılığıyla dolandırıldığını belirtiyor. Dolandırıcıların, gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayıp sahte siteler oluşturduğunu aktaran Baki, “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor. Baki, dolandırıcıların yalnızca internet siteleri üzerinden değil, aynı zamanda WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri ile de işlem yaptığını vurguluyor. “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” diye ekliyor.

DOLANDIRICILARIN AMÇALARI

Baki, sahte tatil sitelerinin ana hedeflerinden üçünü açıklıyor. “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar.” diyor.

REZERVASYON YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların bazı hususlara özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirten Muharrem Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki ‘şok fiyatlar’a karşı temkinli olunmalı.” şeklinde konuşuyor.

DOLANDIRILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların atması gereken adımları sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı.” diye belirtiyor. Baki, “Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin.” diyerek sözlerini sonlandırıyor.