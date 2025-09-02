Dolandırıcılar, Şantaj İçin Arıyorlar

DOLANDIRICILARIN YENİ ŞANTAJ TAKTİĞİ

Dolandırıcılar, bu kez ‘müstehcen site’ yalanıyla sahneye çıkıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çete, mağdurları arayarak “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj yapıyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” tehdidiyle korku yaratıyorlar. Mağdurların bahsedilen siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, “Dosya açacağız” bahanesiyle para talep edilmektedir. Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor. Çoğu kişi, ne olduğunu anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

AVUKAT ORAN’DAN UYARI VE TAVSİYELER

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların sayısının arttığını vurguluyor. Oran, “Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, ailenin tüm kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini ‘uzlaştırmacı’ veya ‘arabulucu’ olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri halinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar” açıklamasını yapıyor.

HUKUKİ DESTEK ALMAK ÖNEMLİ

Vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Oran, “Bu tarz bir durum başınıza gelirse mutlaka bir meslektaştan, bir hukukçudan yardım alın ya da adliye uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunun. Kesinlikle itibar etmeyin, bunlar dolandırıcı” diyor. Toplumda birçok insanın, özellikle müstehcen sitelere giriş yaptıkları söylendiğinde utandıkları için bu şantaja boyun eğmek zorunda kaldığına dikkat çekiyor. “Malum, teknoloji çağındayız. Herkesin akıllı telefonları, bilgisayarları var. Vatandaş, ‘Yanlışlıkla girmiş olabilirim’ diye düşündüğünde korkuyor, utanıyor. ‘Aileme haber gider, duyulursa rezil olurum’ kaygısıyla bu şantaja teslim olan çok insan oluyor” ifadelerini kullanıyor. Son olarak vatandaşlara, bu tür aramalara karşı dikkatli olmaları ve yardım talep etmeleri gerektiğini öneriyor.