Dolandırıcılar Yeni Yöntem: Kimlik Bilgisi İstiyorlar

DOLANDIRICILIKTA YENİ YONTEMLER

Vatandaşların paralarına göz diken dolandırıcılar her geçen gün daha farklı yöntemlerle ortaya çıkıyor. Kimlik bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcıların son girişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor.

PORNOGRAFİ SUÇLAMASI İDDİASI

Dolandırıcılık amacıyla hareket eden kişilerin son yöntemi, vatandaşlara bir e-posta göndererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün izniyle kendilerine dava açıldığına dair bilgi vermek üzerine kurulu. Bu e-postada, hedef kişilerin bilgisayarlarının soruşturma kapsamında ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlamasıyla toplum düzenini bozma gibi ağır suçlar işlediklerine dair ifadeler yer alıyor.

CEZALARLA KORKUTARAK BAŞVURUYORLAR

Gönderilen e-posta, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerini de içeriyor. “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” ifadesiyle hedef kişilere korku salınıyor. Ayrıca, korkutma derecesi daha da artırılarak “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılmasını öngörmektedir” şeklinde bir uyarı yapılıyor.

KİMLİK BİLGİLERİ TALEP EDİYORLAR

Bu dolandırıcılar, korkularını kullanarak hedef kişilerden son aşamada 72 saat içinde belirli adımlar atmalarını istiyor. Hedef kişilere, hakkında tutuklama emri çıkarılmaması ve Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerektiği söyleniyor. Dolandırıcılar, e-postalarında Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın ismini kullanarak güvenilirlik yaratmaya çalışıyor.