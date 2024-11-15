Dolandırıcılara Karşı Uzmanlardan Önemli Uyarı

DOLANDIRICILIK OLAYLARINDAKİ ARTIŞ

İnternet üzerinden dolandırıcılık ve sahtecilik vakaları artış göstermeye devam ediyor. Bu dolandırıcılar, sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplar aracılığıyla kurbanlarını tuzağa düşürerek öncelikle iletişim kuruyor. Ardından, “kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim” gibi ifadelerle arayarak mağdur ettikleri bireyler üzerinde psikolojik baskı kuruyor.

UZMANLARIN TAVSİYESİ

Bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin, ilk olarak E-Devlet sistemi üzerinden kontrol yapması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, gerekli adımları atmanın önemli bir önlem olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılığın önlenmesi açısından bu önerilere uyulması gerekiyor.