Dolandırıcılık Çetesine Jandarma Darbesi

BİLİŞİM SİSTEMLERİYLE DOLANDIRICILIK FAALİYETİ

Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran bir şebeke, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda çökertildi. Bu operasyonda toplamda 5 kişi gözaltına alındı ve yapılan incelemelerde 83 kişinin yaklaşık 68 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır. Şüphelilerin sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon TL tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Mersin ve İstanbul’da bulunan 7 şahsa yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri olduğu belirlenen R.Ş. ile birlikte toplamda 5 şahsın yakalandığı bildirildi. Valilik, “Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.