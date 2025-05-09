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Dolandırıcılık Girişimlerine Dikkat Edin

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE DİKKAT

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’in isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu bilgilendiriyor. Kurulun sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, son dönemde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adını kullanarak telefonla arandığı ve “yardım”, “bağış” gibi çeşitli bahanelerle maddi taleplerde bulunulduğu ifade edildi.

ŞAHSİYETLERİNE İTİBAR EDİLMESİN

Açıklamada, kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi ya da RTÜK personeli olarak tanıtan dolandırıcıların aramalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. “Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir,” diyen RTÜK, sahte arama yapan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak adli süreçleri başlattığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Ayrıca, radyo ve televizyon yayıncılarının bu tür şüpheli aramalarla karşılaştıklarında, RTÜK’e ve ilgili emniyet birimlerine zaman kaybetmeden bilgi vermeleri istendi.

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