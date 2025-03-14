Dolandırıcılık Mağduru Aileden Suç Duyurusu

Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde, oğlu Sinan Altın ile yaşamını sürdüren ve okuma yazma konusunda zorluk çeken Fatmana Altın, karşısına çıkan bir borç senediyle şok oldu. 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen senette, Fatmana Altın’ın D.Y. isimli kişiye 2 milyon Amerikan Doları ödeyeceğine dair imza attığı görüldü. Altın, ödeme emrini görünce ne olduğunu anlayamayarak ne zaman imzaladığını hatırlamadığını belirtti. Kendisine “belediyeden geliyoruz, erzak yardımı yapacağız” diyerek imza attırıldığını ve adliye önünde otomobil içinde arabuluculuk için de imza attırıldığını söyleyen Fatmana Altın, bu süreçte kendisine kağıtta yazanların okutulmadığını ifade etti. Aile avukatları, D.Y. hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İKİ HİSSE SATIŞI VE DOLANDIRILMA İDDİASI

Fatmana Altın’ın 2 milyon dolar borcunun olduğu D.Y. isimli şahsın, daha önce Altın’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor almış oğlu Sinan Altın’a da sözleşme imzalatarak arazilerinin daha büyük bir kısmını satın aldığı iddiası dikkat çekiyor. Anne ve oğulun avukatları, bu durum üzerine mahkemeye tapu iptal ve tescil davası açtı. Kendilerini dolandırıldıklarını ifade eden Fatmana Altın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Yalan dolanla üzerime bir bayan saldılar, imza attırdılar. Ben imzayı başka bir yere kullanmadım. ‘Belediyeden erzak getireceğiz, bu kağıdı imzala’ dediler. ‘Para gelecek, yardım gelecek size’ dediler ve imzalattılar. Ondan sonra kadın kalktı gitti.”

OĞULUN AÇIKLAMALARI VE HUKUKİ SÜREÇLER

Bodrum Devlet Hastanesi tarafından akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verilen Sinan Altın, kendisine kağıt okutulmadan imza attırıldığını ve bir tapu satmak isterken iki tapuyu sattırdıklarını dile getirerek, “Beni orada zorlayarak kağıdı okutmadan imza attırdılar. ‘Okumaya gerek yok’ dediler” şeklinde konuştu. Sinan Altın, 2021 yılında yaşanan olay sırasında kendilerine 100 bin lira gibi bir ödemenin de düzgün yapılmadığını sözlerine ekledi. Davalı tarafın avukatları, mahkemede Sinan Altın için verilen akli melekelerin yerinde olmadığına dair raporun satış tarihinden sonraya ait olduğunu ve bunun satışın geçerliliğini etkilemediğini savundu.

Mahkeme heyeti, Sinan Altın’ın sigorta hizmet dökümünü istemek için Bodrum SGK Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına ve İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu’na, Sinan Altın’ın 7 Ekim 2021 tarihindeki hukuki ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlatılması amacıyla dosyanın gönderilmesine karar verdi. Ayrıca, D.Y. isimli şahsın Fatmana Altın ve oğlu Sinan Altın’a ait para ve altınlarının bulunduğu çantayı çalmakla suçlaması sonrasında, savcı tarafından aile için beraat talep edildi.