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Dolandırıcılık: Nişanına Sahte Çelenk Siparişi Verdi

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KÜÇÜKÇEKMECE’DE DOLANDIRILMA DAVASI

Küçükçekmece’de bir çiçekçi, kendisini Aziz Yıldırım’ın yeğeni ve iş ortağı olarak tanıtan T.Y. tarafından dolandırıldı. T.Y., nişan töreni için 86 adet çelenk siparişi vererek çiçekçiden toplamda 312 bin lira değerinde ürün talep etti. Ancak 86 çelenk ve diğer ürünlerin parası için çiçekçiye iki ay boyunca herhangi bir ödeme yapılmadı. Çiçekçi, bu durumu kayıtlara geçirdi ve T.Y. hakkında şikayetçi oldu.

T.Y.’NİN YALANLARI VE TEHDİTLERİ

Çiçekçi Mehmet Ali Yıldız, siparişin detaylarını anlatarak, “Müşterimiz bizi aradı ve otelde nişan organizasyonu olduğunu söyledi. Onun üzerine siparişi kabul ettik. İlk başta ödeme talep ettik, ama sürekli ertelendi. Nişan günü geldiğinde çelenklerimizi teslim ettik. Ancak, ödeme yapılmadı ve tehditler başladı,” dedi. T.Y., iş ortaklarının ünlü isimler olduğunu öne sürerek, her şeyi daha da inandırıcı bir hale getirmeye çalıştı.

MAĞDURİYET VE ZARAR

Yıldız, tüm zararın kendisine kaldığını belirterek, “Çelenkleri gönderdiğimizde orada kendisini de gördük. Nişan organizasyonu için gelen güvenlik ekiplerinin bile ödemesi yapılmadı. Avukatımız süreci başlattı, ama sürekli tehdit telefonları aldık,” dedi. İşletmeci, “Ödeme bekliyoruz. Kendisiyle her hangi bir başka işlem yapmadı. T.Y., ‘NATO Genel Sekreteri ile toplantıdayım’ gibi cümlelerle oyaladı bizi,” ifadelerini kullandı.

NİŞANLISINDAN TÜKETİCİ YARDIMI

Serpil Yıldız, T.Y.’nin nişanlısının kendisini engellediğini, ancak iletişim kurabildiğini ifade etti. Yıldız, “T.Y., kendisini Aziz Yıldırım’ın yeğeni olarak tanıttı. Tüm konuşmalarımızın ses kayıtları ve yazışmalarımız mevcut. Bunları mahkemeye sunacağız,” diye belirtti. Yıldız, nişanlının işin içinde olduğunu düşündüğünü ve kendisine yeterli yardımı sağlamadığını sözlerine ekledi.

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