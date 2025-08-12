Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Kişi Gözaltında

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri “nitelikli dolandırıcılık” suçuyla ilgili başlattıkları çalışmalar sonucunda dolandırıcılara önemli bir darbe vurdu. Dolandırıcıların, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini “polis” ve “savcı” olarak tanıtıp, “Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz” gibi yalanlarla insanları kandırdığı tespit edildi. Bu yöntemle toplamda 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

EŞ ZAMANDA DÜZENLENEN OPERASYON

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu ortaya çıkarken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde sabah saat 05.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.