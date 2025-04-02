Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYON

Balıkesir’de düzenlenen dolandırıcılık operasyonu, 5 ilde eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Dolandırıcılık Büro Amirliği, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı bir işlem yaptı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE TUTUKLAMALAR

İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur illerinde yapılan operasyonda toplamda 11 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen birçok dijital materyale de el konuldu.

EMNİYETİN AÇIKLAMALARI

Emniyet yetkilileri, asayişin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi adına yapılan hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.