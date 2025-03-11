Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Aydın merkezinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve biri ifadesinin hemen ardından serbest kaldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim’de bir vatandaşı, polis ve savcı olarak kendilerini tanıtan dolandırıcıların, adının suça karıştığı iddiasıyla 300 bin lira dolandırması üzerine “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Aydın merkezli olarak Sakarya, İzmir, Osmaniye, Karabük ve Şanlıurfa’da ikamet eden 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda çeşitli dijital materyaller elde edildi ve bu materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca, MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 15 milyon 234 bin 123 TL tutarında para transferi hareketinin tespit edildiği bildirildi.

YARGILAMA SÜRECİ

Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden İ.B ve İ.A tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Bu operasyonla, dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve mağdurların korunması amacıyla önemli bir adım atılmış oldu.