Haberler

Dolandırıcılık Şüphelisi Mersin’de Yakalandı

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi, Mersin’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dolandırıcılık zanlısının Antalya’dan Mersin’e geleceğine dair bir istihbarat aldıktan sonra çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ EĞİTİM İHALESİNE ALINDI

Ekipler, Silifke ilçesinde durdurdukları bir araçta, aradıkları şüpheliyi başarıyla ele geçirdi. Yakalanan zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.