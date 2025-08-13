Dolandırıcılık Şüphelisi Mersin’de Yakalandı

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi, Mersin’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dolandırıcılık zanlısının Antalya’dan Mersin’e geleceğine dair bir istihbarat aldıktan sonra çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ EĞİTİM İHALESİNE ALINDI

Ekipler, Silifke ilçesinde durdurdukları bir araçta, aradıkları şüpheliyi başarıyla ele geçirdi. Yakalanan zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.