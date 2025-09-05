Dolandırıcılık Yöntemleri Vatandaşları Korkutuyor

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ARTIK GÜNDEMDE

Son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemleri vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor. ATM önlerinde bekleyen bazı kişiler, para gönderimi için yanlarına yaklaşarak yardım talep ediyor ve IBAN numarasını kullanmak istediklerini iletiyor. İyi niyetle yardım etmek isteyen bireyler, burada büyük bir riskle karşılaşabiliyor.

SUÇUN PARÇASI HALİNE GELME RİSKİ

Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamında bu tür işlemler, mağdur olan kişileri suçun parçası olabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu gibi taleplere kesinlikle yanıt vermemesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu durum, dolandırıcılık kurbanı olmanın yanı sıra yasal sorunlar da yaratabiliyor.