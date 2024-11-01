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Dolandırıcılıkla Yaşlı Kadının Sınavı

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DOLANDIRICILIK OLAYI İLE İLGİLİ GİZLİ YALANLAR

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadının dolandırılması ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan incelemelerde, kadını arayan dolandırıcıların banka hesaplarının ve mülklerinin terör örgütleri tarafından ele geçirilmekte olduğu, bazı mülklerin ise satılmak istendiği belirtildi. Şüpheliler, kadına paranın terör örgütüne aktarılacağını da bildirmiş.

Kadına, devletin güvencesine alınması için sahip olduğu mülkleri satması, paraları ya bir banka hesabına yatırmasını ya da sivil polislere göndermesini istemişler. Şüphelilerin bu yalanlarına inanan kadın, yaklaşık bir yıl süresince Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur’daki daire, apartman ve arsalarını çok düşük fiyatlarla sattığı tespit edildi. Bu durum, dolandırıcılığın ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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