Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Yakalandı ve Tutuklandı

CEZA ALAN KADIN YAKALANDI

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, toplamda 108 yıl 6 ay hapis cezası olan bir kadın tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, birçok suça karışmış bir kadın yakalandı.

308 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

D.A. isimli kadın hakkında, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” dahil olmak üzere toplam 308 suç kaydı bulunuyor. 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan D.A., son iki yıldır aranan biri olarak kayıtlara geçti. Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalanan kadın, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum” dedi.