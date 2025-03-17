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Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANAN ŞAHIS

Afyonkarahisar’da, 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma tarafından yapılan takip sonrası tutuklandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDENİYLE ARANIYORDU

Yapılan araştırmalarda, A.Ö. isimli şahsın banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarma ekipleri, bu şahsın izini sürerek kent merkezinde yakaladı.

ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Ö., sonrasında işlemleri için mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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