Dolar 14 TL’yi aştı

Dolar yeni haftaya 13,85 TL'den başladı ve 14 TL'ye tırmandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dolar yeni haftaya 13,85 TL’den başladı ve 14 TL’ye tırmandı.

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle 14 lirayı aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Euro/TL ise 16,29’larda seyrediyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290’dan alıcı buluyor.

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez’in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.