Dolar 38,78 Lira, Euro 43,43 Lira

DÖVİZ FİYATLARI YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar, 38,7840 liradan işlem görürken, euro ise 43,4280 liradan güne merhaba diyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, dolar 38,7820 liradan alınıp 38,7840 liradan satılırken, euro ise 43,4260 liradan alınıp 43,4280 liradan işlem görüyor.

SATILAN DOLAR VE EURO FİYATLARI GEÇEN KAPANIŞLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NE DURUMDA?

Son kapanışta, dolar 38,77 liradan ve euro da 43,23 liradan satılmıştı. Bu veriler, piyasalardaki döviz fiyatlarının güncel durumunu gözler önüne seriyor.