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Dolar 39,19 Lira, Euro 44,81 Lira

DÖVİZ KURLARI GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar kuru 39,1930 lira seviyesinden işlem görmeye başlarken, euro ise 44,8120 lira olarak belirlendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, dolar 39,1910 liradan alınıp 39,1930 liradan satılıyor. Euro ise 44,8100 liradan alınıp 44,8120 liradan satılmakta.

DÖVİZDEKİ DEĞİŞİMLER AÇIKLANDI

Son kapanış rakamlarına bakıldığında, dolar 39,21 lira seviyesinden işlem görürken, euro 44,91 lira seviyesinden satılmış bulunuyor. Bu değişiklikler döviz piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

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