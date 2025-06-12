Dolar 39,1990 Liradan, Euro 44,3020 Liradan

DÖVİZ KURLARI GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar 39,1990 liradan işlem görmeye başlıyor, euro ise 44,3020 liradan güne merhaba diyor. İstanbul Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 39,1970 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 39,1990 lira. Euro’nun ise 44,3000 liradan alım fiyatı bulunuyor, satış ise 44,3020 lira olarak kaydediliyor.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VERİLERİ

Son kapanışta, dolar 39,18 lira seviyesinden satılmıştı, euro ise 45,01 lira ile işlem görüyordu. Bu veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve değişimleri yansıtmayı sürdürüyor.