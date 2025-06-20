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Dolar 39,6490, Euro 45,7710 Lira

BAŞLANGIÇ KURLARI

Dolar, 39,6490 liradan, euro ise 45,7710 liradan yeni güne merhaba ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dolaşan dövizlerin durumu ise oldukça dikkat çekici. Burada dolar 39,6470 liradan alıcı buluyor ve 39,6490 liradan işlem görüyor. Euro da 45,7690 liradan alınırken, 45,7710 liradan satılmasıyla dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞERLERİ

Son kapanışta dolar 39,56 liradan, euro ise 45,54 liradan el değiştirmişti. Döviz kurlarındaki bu dalgalanma, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Ekonomik verilerin etkisi doğrultusunda, döviz kurlarının nasıl şekilleneceği merak konusu.

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