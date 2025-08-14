Dolar 40,79 Lira, Euro 47,85 Lira

Haberler

DOLAR VE EURO İLE BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ

Dolar gününe 40,7870 lira ile başlarken, euro ise 47,8480 lira seviyesinde işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 40,7850 liradan alınırken, euro 47,8460 liradan satılıyor. Geçtiğimiz kapanışta dolar 40,74 lira, euro ise 47,73 lira değerindeydi.

PİYASA DEĞİŞİMLERİ

Son verilere göre, dolar ve euro arasındaki değer değişimleri dikkat çekiyor. Dolar, gün içindeki işlemlerinde 40,7870 lira seviyesine kadar çıkarken, euro’da da artış gözlemleniyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar için önemli bir takip konusu oluşturuyor.

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

