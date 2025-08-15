Dolar 40,87 Liradan, Euro 47,74 Liradan

PARA BİRİMLERİ GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar, 40,8730 lira seviyesinden işlem görmeye başlarken, euro ise 47,7420 lira ile yeni güne giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 40,8710 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 40,8730 lira olarak belirleniyor. Euro ise 47,7400 lira alım fiyatı ile işlem görüyorken, 47,7420 lira ile satılıyor.

ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATLARI

Önceki kapanışta dolar 40,78 lira seviyesinden satılmışken, euro ise 47,61 lira değerindeydi. Bu yeni veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.