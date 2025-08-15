Haberler

Dolar 40,87 Liradan, Euro 47,74 Liradan

PARA BİRİMLERİ GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar, 40,8730 lira seviyesinden işlem görmeye başlarken, euro ise 47,7420 lira ile yeni güne giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 40,8710 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 40,8730 lira olarak belirleniyor. Euro ise 47,7400 lira alım fiyatı ile işlem görüyorken, 47,7420 lira ile satılıyor.

ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATLARI

Önceki kapanışta dolar 40,78 lira seviyesinden satılmışken, euro ise 47,61 lira değerindeydi. Bu yeni veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.