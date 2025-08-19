Dolar 40,90 Liradan, Euro 47,72 Liradan

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Dolar, 40,9000 lira ve euro, 47,7170 lira seviyesinden güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, dolar 40,8080 liradan alınıp, 40,9000 liradan işlem görüyor. Euro ise 47,7150 liradan alınarak, 47,7170 liradan satılıyor. Önceki kapanışta, dolar 40,89 lira, euro ise 47,75 lira seviyesindeydi.

Piyasa Verileri ve Önceki Kapanış

Piyasalarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Son kapanışta, dolar ve euroda gerçekleşen değerler, yatırımcılar için önem taşıyor ve güncel kurlar, finansal planlamalarda etkili oluyor.