Dolar 41,01 Lira, Euro 47,56 Lira

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Döviz kurları, günün başlangıcında farklı seviyelerde işlem görüyor. Dolar, 41,0130 lira üzerinden işlem görünürken, euro ise 47,5590 lira seviyesinden açılış yapıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da yapılan alım satımlarda, dolar 41,0110 lira ile alınırken, 41,0130 lira ile satılıyor. Euro ise 47,5570 liradan alınmakta ve 47,5590 liradan işlem görmekte.

Önceki Kapanış Değeri

Son kapanışta doların değeri 40,93 lira iken, euro 47,68 lira seviyesinde işlem görmüştü. Bu veriler, döviz piyasasındaki değişimlerin ne denli dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Alım satım işlemlerine dair her gün takip edilen bu veriler, yatırımcılar için önem arz ediyor.

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

