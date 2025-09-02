Dolar 41,14 Lira, Euro 48,15

DÖVİZ KURLARI GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar, 41,1440 lira seviyesinden, euro ise 48,1550 lira seviyesinden güne başlıyor. İstanbul Kapalıçarşı’sında dolar, 41,1420 liradan alınırken 41,1440 liradan işlem görüyor; euro ise 48,1530 lira alım fiyatı ile 48,1550 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 41,10 lira, euro ise 48,16 lira seviyesinden işlem görmüştü.

PİYASA DURUMU

Son günlerdeki dalgalanmalar, döviz kurlarının yönünü etkileyebilme potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar, yapılacak ekonomik açıklamaları ve verileri takip ediyor. Dolar ve euro, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.