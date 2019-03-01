Dolar, 5 TL’nin altına düşecek

AK Parti’nin önemli isimlerinden Mahir Ünal, dolar kurunun seçimden sonra 5 liranın da altına düşeceğini söyledi.

Ünal, kurun 7 lira dolaylarından buralara geldiğini de hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek” dedi.

Ünal, geçen yıl Ağustos ayında İngiltere merkezli kur atağı başlatıldığını, bu sayede adeta Türkiye’nin ekonomik çatısının çökertilmek istendiğine işaret etti.

“Bu operasyonlar kapsamında bazı tahviller zararına satıldı, bu zarar bazı ülkeler tarafından finanse edildi ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden doğrudan müdahale edildi.” diyen Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunlar arasında Irak, Tunus, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkeler yer aldı. Dünyada bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye’de alamadılar. Her ülkede kullanılan bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye’de alamadılar. İşte 13 Ağustos’taki saldırı da bunlardan biriydi. Şimdi görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok doğru bir karardı. Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek. Bir sorun olduğunda toplum olarak ‘Bunu aşarız’ mı diyeceğiz yoksa dolarda hafif kıpırdama olduğunda ‘Gördün mü, 10 lira olacak’ mı diyeceğiz?

Biz sorun odaklı mı olacağız, çözüm odaklı mı? Eğer bir insan ülkesini seviyorsa sorunları değil, çözüm önerilerini büyütmeli.”