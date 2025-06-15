Dolar, Diğer Para Birimlerine Karşı Zayıflıyor

DOLARIN DÜŞÜŞÜ VE SEBEPLERİ

ABD doları, euro, Japon yeni ve İngiliz sterlini gibi önemli para birimleri karşısında son üç yılın en düşük seviyelerine geriliyor. Bu daha zayıf bir dolar, ABD ürünlerini yabancı alıcılar için daha cazip hale getirirken, aynı zamanda ABD içinde enflasyonist baskılar yaratıyor. Zayıf dolar, ülkenin imalat sanayisini yeniden canlandırma hedefinde olan Donald Trump’a yardımcı olabilir. Son dönemdeki ticaret savaşları ve yükselen gerilimler, ABD para birimini zayıflatıyor.

ULUSLARARASI EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Doların değer kaybı, yalnızca Amerikalılar ya da ekonomilerini dolara bağımlı olan ülkeler için değil, uluslararası ekonomi için de önemli sonuçlar doğuruyor. Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankaları, Trump’ın ticaret savaşının etkisiyle doların daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor. Meksika’daki BASE finans grubunun ekonomik analiz direktörü Gabriela Siller, “Dolar, Trump’ın korumacı ve dengesiz politikaları nedeniyle düştü” diyor. Siller, Trump’ın politikalarının ABD’nin büyüme beklentilerini etkilediğini ve diğer ülkelerde dolara olan güveni sarsabileceğini ifade ediyor.

ABD MERKEZ BANKASI’NIN ROLÜ

Doların zayıflamasının sonuçlarından biri, ABD ürünlerinin uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmesi. Ancak, ithal malların fiyatı artıyor. ABD’deki düşük faiz oranları, yatırımcılar ve banka tasarruf sahipleri için daha az cazip hale gelerek doları zayıflatabiliyor. Bu durum, Fed’in faiz oranlarını düşürme konusunda daha isteksiz hale gelmesine de yol açabilir. Fed, faiz oranlarını sabit tutarak doları desteklemeye karar verirse, bu karar enflasyonu sınırlamaya yardımcı olabilir.

POTANSİYEL DOLAYLI SONUÇLAR

Birçok ekonomist dolardaki bu düşüşün ABD’ye olan inancın kaybolmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. California Üniversitesi profesörü Barry Eichengreen, “Küresel güven ve dolara olan bağımlılık uzun yıllar içinde inşa edildi ama kaybolması çok hızlı gerçekleşebilir” diyor. ABD uzun yıllardır güçlü bir doları teşvik etti. Bunun, ülkenin borçlanma maliyetlerini düşük tutması ve jeopolitik güç imajı oluşturması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

TRUMP’IN DOLAR POLİTİKASI

Trump, doların gücünü, desteklemek istediği imalat devriminin önünde bir engel olarak görüyor. Siller, “Trump güçlü bir dolar istemiyor çünkü bu ithalatı artırıyor” diyor. Bu bağlamda, zayıf bir doların yerli üretimi canlandıracağı öne sürülüyor. ABD’de dolara yeni bir yaklaşım öneren “Mar-a-Lago Anlaşması”nın doları zayıflatmak amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. Harvard Üniversitesi profesörü Kenneth Rogoff ise, bu planın hatalı bir teşhise dayandığını belirtiyor.

PİYASADA GÖZLEMLENEN DEĞİŞİMLER

Döviz kuru serbestçe hareket ettiğinden, hiçbir ABD başkanının doların değerini doğrudan kontrol etmesi mümkün değil. Ancak Washington’daki ekonomi politikaları, döviz piyasasına önemli sinyaller gönderiyor. Nisan ayında Trump’ın gümrük vergisi açıklamaları, yatırımcı güvenini sarsarak ABD tahvillerinin değerini düşürebiliyor. Bazı analistler, bu güven eksikliğinin geçici olduğunu düşünüyor ama bu durum dolar için olumsuz etkiler yaratıyor.

DOMİNO ETKİSİ VE ENFLASYON

ABD’li tüketiciler, hem gümrük tarifeleri hem de doların düşmesi nedeniyle daha yüksek fiyatlarla karşılaşacakları için enflasyona karşı temkinli. Trump’ın yaşam maliyetlerini düşürme vaadi akıllarda. Ekonomideki belirsizlik, Fed’in faiz oranlarını ne yönde belirleyeceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Wall Street tahminleri, doların güç kazanmasından uzak olduğunu gösteriyor, fakat piyasalardaki belirsizlik devam ediyor.